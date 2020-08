Soru: Hazırlık sınıfını atlasam bursum kesilir mi?

• Öğrencilerin burstan öğrenim hayatı boyunca faydalanabilmeleri için her yıl 4 üzerinden 2,5 (100 üzerinden en az 65) genel not ortalamasına sahip olmaları, aynı zamanda bölümün devam zorunluluğuna uymaları gerekmektedir. Dolayısıyla her dönem bitiminde öğrencilerimizin devam belgeleri ve transkriptleri üniversitelerinden istenmektedir. Öğrencinin üniversitelerden gelen belgelerde bahse konu şartları taşıdığının tespiti ile öğrenci burs almaya devam edebilecektir. Dolayısıyla öğrencinin hazırlık bölümünü atlanması durumunda bahse konu şartları koruyabiliyorsa bursu kesilmeyecektir.