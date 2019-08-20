Sen de Tekstil Mühendisliği bölümünü tercih et
ve geleceğin tekstil yıldızları arasında yerini al
* Tekstil Mühendisliği Bursu Çalışması İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) Sekretaryasında faaliyet göstermektedir.
Asgari ücret!
Asgari ücretin %70'i
Asgari ücretin %50'si
Not: Tekstil ve Hazırgiyim İhracatçı Birlikleri ile Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası, “Tekstil Mühendisliği Bursu”’na ilişkin paylaşılan tüm kriterler üzerinde Yükseköğretim Kurumu ile gerçekleştirilen İşbirliği Protokolü çerçevesinde değişiklik yapma hakkını, saklı tutar.