Sen de Tekstil Mühendisliği bölümünü tercih et
ve geleceğin tekstil yıldızları arasında yerini al

DETAYLAR

İlgili Kurumlar

T.C. Ticaret Bakanlığı TİM – Türkiye İhracatçılar Meclisi YÖK – Yüksek Öğretim Kurulu İHKİB – İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İTHİB – İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği AHKİB – Akdeniz Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ATHİB – Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği DENİB – Denizli İhracatçılar Birliği EHKİB – Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ETHİB – Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği UHKİB – Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği UTİB – Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği TTSİS – Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası

* Tekstil Mühendisliği Bursu Çalışması İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) Sekretaryasında faaliyet göstermektedir.

BURS HAKKINDA

ÖĞRENCİLERİMİZDEN

İlk 20 Bin öğrenciye

Asgari ücret!

20 - 50 Bin arası öğrenciye

Asgari ücretin %70'i

50 - 80 Bin arası öğrenciye

Asgari ücretin %50'si

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TERCİHİM TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ
SIK SORULAN SORULAR

• Öğrencinin üniversiteye girişte başarı sıralamasının tekstil mühendisliği için ilk 80.000 içerisinde olması,
• İlk 5 tercihinden birinin “Tekstil Mühendisliği” olması,
• Her yıl 4 üzerinden 2,5 (100 üzerinden en az 65) genel not ortalamasına sahip olması gerekmektedir.
• Burs hazırlık bölümü olan tekstil mühendisliği bölümlerinde 5 yıl, hazırlık olmayan bölümlerde ise 4 yıl boyunca verilmektedir.
• Burs her yıl üniversitenizin eğitim döneminin başlamasıyla verilmeye başlar; bahar dönemi finallerinin bitmesi ile sona erer. Yazın burs verilmemektedir.
• Başarı kriterlerini sağlayarak tekstil mühendisliğini tercih eden tüm öğrencilere burs verilecektir.
• İlk 20 Bin: Asgari Ücret
• 20 – 50 Bin: Asgari Ücretin %70’i
• 50 – 80 Bin: Asgari Ücretin %50’si
• AGİ dâhil değildir.
• Maalesef hali hazırda okuyan öğrenciler bu burstan faydalanamamaktadır. Burs sistemi 2019 – 2020 eğitim – öğretim yılından itibaren geçerli olmaya başlayacaktır.
• Adıyaman Üniversitesi
• Çukurova Üniversitesi
• Dokuz Eylül Üniversitesi
• Ege Üniversitesi
• Erciyes Üniversitesi
• Gaziantep Üniversitesi
• İstanbul Teknik Üniversitesi
• Kahramanmaraş Üniversitesi
• Marmara Üniversitesi
• Namık Kemal Üniversitesi
• Pamukkale Üniversitesi
• Süleyman Demirel Üniversitesi
• Uludağ Üniversitesi
• Uşak Üniversitesi
• Burs sistemi Türkiye’de yerleşik her tekstil mühendisliği bölümü için geçerlidir.
• Burs ücreti yer yıl asgari ücret artış oranında artmaktadır.
• Ne Yazık ki DGS ile Tekstil Mühendisliğine geçiş yapan öğrenciler burstan faydalanamamaktadır. Zira burs alınması için ilk ve en önemli koşul 2019 Yılı üniversiteye giriş sınavında ilk 80.000 içerisinde yer almak ve ilk 5 tercihinden birini tekstil mühendisliği seçmektir.
• Ne Yazık ki Yatay Geçiş Sınavı ile Tekstil Mühendisliğine geçiş yapan öğrenciler burstan faydalanamamaktadır. Zira burs alınması için ilk ve en önemli koşul 2019 Yılı üniversiteye giriş sınavında ilk 80.000 içerisinde yer almak ve ilk 5 tercihinden birini tekstil mühendisliği seçmektir.
• Öğrencilerin burstan öğrenim hayatı boyunca faydalanabilmeleri için her yıl 4 üzerinden 2,5 (100 üzerinden en az 65) genel not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.
• Bu durumda bursunuz ne yazık ki kesilecektir. Ancak aldığınız bursların geri ödenmesi sizden geri istenmez.
• Hayır engel değil. Tekstil Mühendisliği Bursu diğer tüm burs ve kredilerden bağımsız olarak verilmektedir.
• Burs karşılıksız verilmektedir, okulu bırakmamanız kaydıyla aldığınız bursu geri ödemeyeceksiniz.
• Burs, Tekstil ve Hazırgiyim İhracatçı Birlikleri ile Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası tarafından finanse edilmektedir.
• Tekstil Mühendisliği bursu çalışması Tekstil ve Hazırgiyim İhracatçı Birlikleri ve Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası işbirliğinde, Ticaret Bakanlığımızın onayları, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) ile imzalanan İşbirliği Protokolü çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.
• Bölümü bırakırsanız aldığınız burs geri istenecektir.
• Eğitimleri süresinde eğitim bursundan faydalanan öğrencilerin tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalarda en az 5 yıl süre ile istihdam edilmesine yardımcı olunacaktır.
• Tekstil mühendisleri, tekstil ve hazırgiyim sektörlerinin tüm üretim aşamalarında çalışabilirler. Tekstil mühendisleri iplikten kumaşa, boya – apreden hazırgiyime kadar imalatın tüm süreci içerisinde yer alabilmekte; aynı zamanda işletmelerin üretim planlama, satış ve pazarlama bölümlerinde faaliyet gösterebilmektedir. Tekstil mühendisliği interdisipliner bir bölüm olup; kimya mühendisliği – endüstri mühendisliği ve makine mühendisliği bölümleriyle entegre çalışmaktadır.
• Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla birlikte Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan ve Türkiye’nin ilk ihracatçı sektörü konumundaki tekstil sektörümüz; 81 ilimizin tamamında fabrika ve üretim tesislerine sahiptir. Tekstil ve hazırgiyim fabrikaları ağırlıklı olarak; İstanbul, Tekirdağ, Bursa, İzmir, Kahramanmaraş, Denizli, Gaziantep, Adana, Kayseri ve Uşak illerinde bulunmaktadır.
• Sektörlerimiz Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştiren 2. sektörüdür ve Türkiye’nin toplam ihracatından %15’in üzerinde pay almaktadır. Aynı zamanda tekstil ve hazırgiyim sektörlerimiz verdiği dış ticaret fazlasıyla her yıl Türkiye ekonomisine 15 milyar dolardan fazla net döviz girişi sağlamaktadır.
• Tekstil ve hazırgiyim sektörlerimizin 2019 yılı ihracatı yaklaşık 26 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.
• Türkiye, tekstil ve hazırgiyim sektörlerinde dünyanın en büyük 8. İhracatçısıdır. Türkiye geneli ihracatta dünyadan alınan pay %0,9’iken tekstil ve hazırgiyim ihracatında Türkiye, dünya ihracatından %3,1 pay almaktadır.
• Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yayınlanan veriye göre 2017 yılında tekstil ve hazırgiyim sektörlerinde 80.154 işletme bulunmaktadır. 80 bini aşkın işletmenin 28.547’si ise ihracatçıdır.
• Sektörümüzde perakende sektörü de dâhil olmak üzere 2 milyonu aşkın kişi istihdam edilmektedir. Sektör 2020 yılı Mart ayı itibariyle son 30 ayda kesintisiz istihdam artışı yaşamıştır.
• Burs projemizin en önemli sebeplerinden bir tanesi, Türkiye genelinde faaliyet gösteren on binlerce ihracatçı firmamızın nitelikli tekstil mühendislerine ulaşamamasından kaynaklanmaktadır. Öğrencilerimiz okul bittikten sonra iş bulamamaları durumunda Türkiye genelinde faaliyet gösteren herhangi bir Tekstil ve Hazırgiyim İhracatçı Birliğine başvurmaları halinde tüm desteğin sağlanacağını taahhüt ediyoruz.
• Yükseköğretim Kurumu (YÖK) ile imzalanan protokol kapsamında öğrencilerimizin tekstil mühendisliği bursu alabilmeleri için ilk 80 bin içerisinde yer almak gerekmektedir.
• İmalat sanayii içerisinde en fazla kadın istihdamı tekstil ve hazırgiyim sektörlerimiz tarafından sağlanmaktadır. Tekstil ve hazırgiyim sektörü olarak %50’nin üzerinde sağladığımız kadın istihdamıyla ayrı bir kıvanç duyuyoruz. Dolayısıyla sektörümüzde bu ve buna benzer bir problem yaşamayacağınızı tüm içtenliğimizle taahhüt ederiz.
• Evet, üniversiteye giriş sınavında ilk 300 bin içerisinde yer almayan öğrenciler tekstil mühendisliği bölümüne yerleşememektedir.
• Tekstil mühendisliği teknik beceri gerektiren, küresel gelişmeleri iyi takip edebilen, inovasyon gücü yüksek insanların başarılı olabileceği bir bölümdür. Tekstil mühendisliği bölümünde el becerisinden ziyade teknik beceri öne çıkmaktadır. Dolayısıyla, bu becerileri geliştirebilecek kişilerin, cinsiyet fark etmeksizin seçebileceği bir meslektir.
• Çalıştığınız iş veya aldığınız diğer burslar, aldığınız tekstil mühendisliği bursunu etkilememektedir.
• Öğrencilerin burstan öğrenim hayatı boyunca faydalanabilmeleri için her yıl 4 üzerinden 2,5 (100 üzerinden en az 65) genel not ortalamasına sahip olmaları, aynı zamanda bölümün devam zorunluluğuna uymaları gerekmektedir. Dolayısıyla her dönem bitiminde öğrencilerimizin devam belgeleri ve transkriptleri üniversitelerinden istenmektedir. Öğrencinin üniversitelerden gelen belgelerde bahse konu şartları taşıdığının tespiti ile öğrenci burs almaya devam edebilecektir. Dolayısıyla öğrencinin hazırlık bölümünü atlanması durumunda bahse konu şartları koruyabiliyorsa bursu kesilmeyecektir.

Not: Tekstil ve Hazırgiyim İhracatçı Birlikleri ile Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası, “Tekstil Mühendisliği Bursu”’na ilişkin paylaşılan tüm kriterler üzerinde Yükseköğretim Kurumu ile gerçekleştirilen İşbirliği Protokolü çerçevesinde değişiklik yapma hakkını, saklı tutar.

İletişime geçin!

+90 (212) 454-02-00
tercihimtekstil@itkib.org.tr