Soru: Tesettürlü olmam yönetici kadrosuna yükselmeme ya da başka herhangi bir şeye engel teşkil eder mi?

• İmalat sanayii içerisinde en fazla kadın istihdamı tekstil ve hazırgiyim sektörlerimiz tarafından sağlanmaktadır. Tekstil ve hazırgiyim sektörü olarak %50’nin üzerinde sağladığımız kadın istihdamıyla ayrı bir kıvanç duyuyoruz. Dolayısıyla sektörümüzde bu ve buna benzer bir problem yaşamayacağınızı tüm içtenliğimizle taahhüt ederiz.